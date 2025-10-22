Москвичам рассказали, какие тренировки и спартакиады можно посетить в столице бесплатно

Москвичей пригласили принять участие в бесплатных тренировках по зумбе, йоге или растяжке в рамках проекта "Мой спортивный район". Кроме того, любители спорта могут проверить силы и навыки в различных спартакиадах. О том, где проходят занятия и как на них записаться, – в материале Москвы 24.

Энергичные выходные на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

С 27 октября в павильоне № 27 "Физкультура и спорт" на ВДНХ начнутся тренировки для жителей Москвы. Например, все желающие смогут посетить бесплатные занятия по зумбе. Она построена на танцевальных движениях под латиноамериканскую музыку. Программа относится к категории аэробных нагрузок, которые могут варьироваться по уровню сложности. Приступить к тренировкам можно с любой физической подготовкой.

Также можно посетить занятия по танцевальному фитнесу под динамичную музыку, с помощью которого укрепляются все группы мышц. Такая активность развивает выносливость, подвижность и координацию.

В свою очередь, занятия по йоге подойдут для тех, кто хочет сделать тело более пластичным, а также познать себя. Кроме того, эластичность и гибкость развивают тренировки по растяжке, которые включают в себя комплекс разнообразных упражнений.

По данным организаторов, тренировки будут проходить несколько раз в неделю:

зумба: понедельник в 19:00 и суббота в 10:45;

йога: вторник в 19:00 и суббота в 09:30;

танцевальный фитнес: среда в 19:00;

растяжка: четверг в 19:00.

Занятия длятся в течение часа под контролем тренера. Приходить рекомендуется за 5–10 минут до начала по адресу проспект Мира, дом 119, строение 27. С собой необходимо взять бутылку воды, спортивную одежду и сменную обувь для занятий. Стоит учесть, что раздевалки в помещении нет, но переодеться можно на месте. Для занятий йогой участникам выдадут гимнастические коврики.

Бесплатные тренировки доступны для всех желающих, достигших 18 лет. Чтобы попасть на занятие, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта "Мой спортивный район".

Важно: посещение с животными запрещено (исключением являются обученные собаки-поводыри в намордниках).

Спартакиады на любой вкус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В свою очередь, спартакиады в рамках проекта "Московский спорт" проходят в столице в течение трех месяцев: с октября по декабрь. Они проходят в несколько этапов – окружной и городской. Принять участие могут все, кто имеет постоянную или временную регистрацию в Москве.

Соревнования по волейболу состоятся 25 и 26 октября. Они будут поделены на предварительный и основной этапы. Каждая игра продлится до тех пор, пока команда не наберет 25 очков. Чтобы выиграть, необходимо преимущество в счете как минимум в 2 очка. Участие могут принять определенные возрастные группы: юноши и девушки 2008–2013 годов рождения, а также женщины 1970–2007 и мужчины 1966–2007 годов рождения.

Спартакиады по бадминтону открыты для всех желающих с 27 октября по 2 ноября включительно. Это индивидуальные соревнования, где необходимо будет выиграть два гейма из трех. Возрастные группы, которые могут принять участие: девушки и юноши 2012–2015 и 2008–2011 годов рождения, а также женщины 1970–2007 и мужчины 1965–2007 годов рождения.

Игры в настольный теннис пройдут с 3 по 9 ноября включительно. Соревнования пройдут по олимпийской системе: для прохождения дальше нужно выиграть две партии из трех. При этом побеждает тот, кто первым успел набрать 11 очков. Если счет у противников равный, то состязание длится до тех пор, пока один из них не получит преимущество в 2 очка. Возрастные группы для участия: юноши и девушки 2013–2018 и 2010–2012 годов рождения и старше. Также спартакиада доступна для мужчин 1995–2007 годов рождения и старше, женщин 1995–2007 годов рождения и старше.

Соревнования по шашкам пройдут с 10 по 16 ноября в семь туров. Мероприятие доступно для детей 2013–2018, 2011–2012 годов рождения и старше, а также взрослых 1995–2007, 1980–1994 годов рождения и старше.

Также в рамках "Московского спорта" можно принять участие в турнире по шахматам. Он тоже проходит по "швейцарской системе" в 7 этапов. Спартакиада будет открыта 17 ноября и продлится вплоть до 23 ноября. Соревнование доступно для следующих возрастных групп: (дети) 2014–2018, 2011–2013 годов рождения и старше, (взрослые) 1995–2007, 1980–1994 годов рождения и старше.

Соревнования по плаванию, где участники должны будут пройти 50 метров вольным стилем, будут открыты 24–30 ноября. Состязания доступны для следующих возрастных групп: детей 2015–2016, 2013–2014 годов рождения и старше, взрослых 1996–2007, 1986–1995 годов рождения и старше.

Для участия в спартакиаде необходимо зарегистрироваться, получить письмо с подтверждением на почту, а затем подготовить пакет документов (полисы ОМС или ДМС, индивидуальный или коллективный медицинский допуск, удостоверяющие личность документы). Весь собранный комплект необходимо будет предоставить организаторам в день соревнований.