Москвичам рассказали, как город помогает отцам в воспитании детей

День отца традиционно отмечается в России каждое третье воскресенье октября – в 2025 году он выпал на 19-е число. В столичных семейных центрах и Кризисном центре помощи женщинам и детям есть программы для пап, которые помогают укрепить отношения с близкими и прокачать родительские компетенции. Подробнее о них – в нашем материале.

"Школа для пап"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Кризисном центре помощи женщинам и детям 11 лет успешно реализуется программа "Школа для пап", которая помогает мужчинам раскрыть свои отцовские качества. Программа ориентирована на тех пап, которые воспитывают детей в возрасте от 2 до 4 лет. В Школе отцы учатся лучше понимать своих детей, укрепляют семейные отношения и понимают, как важно быть терпеливым, сильным, надежным и уверенным в себе.

Многодетный папа Антон решил прокачать свои отцовские качества, когда осознал, что с детьми он ведет себя как сосед. Мужчина много работал, чтобы обеспечить семью, приходил домой уставшим и не уделял детям должного внимания, а обо всех их успехах и достижениях узнавал из рассказов супруги. Антон сменил работу, и у него появилось больше свободного времени, которое он хотел уделять семье, но оказалось, что папа не знает, как общаться с детьми, и просто теряется наедине с ними.



Антон отец Одно неправильное слово или действие – и в семье разгорался скандал. Я понял, что ничего не знаю о своих детях, об их потребностях и интересах, а у меня их трое! Тогда я начал искать информацию, как выстроить с ними отношения.

В "Школе для пап" мужчина записался на занятия вместе с двухлетней дочкой.

"Понравилось, что все проходит в игровой форме и в процессе мы получаем необходимые знания и навыки. И, конечно, важно, что в этот момент рядом такие же папы с детьми, как и я, и профессиональная поддержка специалистов", – поделился Антон.

Многодетный отец научился быть наставником и старшим другом своим детям. На одной из встреч Антон признался: "Вчера мой младший сын сделал первый шаг, и я был в этот момент рядом. Почувствовал себя необычайно счастливым! "Школа для пап" научила меня проводить время с детьми с удовольствием. Теперь это меня не тяготит, а дарит силы, эмоции, вдохновение".

"Территория отцовства"

Программа "Территория отцовства" семейного центра "Отрадное" – это интерактивные занятия для пап и их детей дошкольного возраста, на которых родители вместе с малышами чередуют активные и тихие игры, творческие задания. Психолог организует процесс так, чтобы было интересно и полезно: сначала специалист наблюдает за взаимодействием, а затем присоединяется и дополняет игры подсказками и разными техниками.

Во время занятий папы узнают о возрастных особенностях своих детей, получают полезные рекомендации по развитию эмоционального интеллекта и адаптации в детском коллективе, а также делятся личным опытом, обсуждают сложности и достижения.

"Ивана привела в наш центр супруга Елена. Молодая мама сперва сама посещала занятия, а позже поняла, что встречи будут полезны и мужу, который считал главной своей обязанностью обеспечение семьи и недооценивал значимость эмоциональной близости. Чтобы исправить ситуацию, наши специалисты предложили Ивану присоединиться к курсу занятий "Территория отцовства", – рассказала Москве 24 психолог семейного центра "Отрадное" департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Котляр.

На занятиях Иван познакомился с основами детской психологии, получил практические советы и смог пересмотреть свои взгляды на роль папы в жизни семьи и ребенка. Совместные вечера, прогулки в выходные дни вернули в отношения гармонию, а также снизили нагрузку на Елену.

"Отцы и дети"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В свою очередь, в семейном центре "Зеленоград" помогают укрепить отношения пап и подростков в возрасте 10–14 дет. Программа "Отцы и дети" включает тренинги на понимание эмоциональных потребностей ребенка и построение доверительных отношений, мастер-классы по организации досуга и воспитанию дисциплины, а также совместные мероприятия – походы в музеи, театры и парки. Особенность проекта в том, что многие отцы становятся активными организаторами и ведущими встреч, делятся опытом и оказывают поддержку друг другу.

"Год назад в семье начались конфликты, у сына наступил переходный возраст, жена просила больше участия в его воспитании. А я совершенно не понимал, как общаться с подростком. На помощь пришли специалисты семейного центра "Зеленоград". На тренингах подсказали, как с помощью небольших ежедневных ритуалов сохранять связь между мной и детьми. Оказалось, что даже при плотном рабочем графике можно находить время для семьи", – поделился Михаил.

"Папин день"

Каждая встреча программы "Папин день" семейного центра "Оберег" – это тематический практикум или мастер-класс. Под руководством психологов и педагогов папы вместе с детьми мастерят, играют, учатся разрешать конфликтные ситуации и просто общаются в неформальной обстановке. Папы учатся новым формам взаимодействия, а дети получают бесценные моменты внимания и заботы со стороны главного мужчины в их жизни.

Сергей – многодетный отец, стал постоянным участником программы из-за сложности уделять внимание каждому своему ребенку в большой семье. Он хотел научиться распределять время, выражать свои чувства и конструктивно справляться с конфликтами в семье.

"В нашей большой семье внимание каждому ребенку – это задача со звездочкой. "Папин день" стал для меня настоящим открытием. Это специально выделенное время, которое я могу провести с детьми максимально продуктивно и весело. Мы вместе что-то создаем, смеемся, и я вижу, как это важно для детей. Еще очень ценно, что после занятий можно задать вопрос специалисту, получить важный совет. Например, узнал несколько приемов, как уладить спор между старшими детьми", – отметил Сергей.

Подробнее о каждой программе можно узнать на портале "Мой семейный центр".