Москвичам рассказали о спортивных событиях в столице 11–12 октября

В Москве 11 и 12 октября все желающие могут посетить столичные спортивные мероприятия: от ориентирования на местности до лякросса. Как попасть туда и что необходимо взять с собой – в материале Москвы 24.

От спортивного ориентирования до бильярда

Фото: пресс-служба ВДНХ

Соревнования по спортивному ориентированию на Кубок префекта Восточного административного округа состоятся в Измайловском парке 11 октября.

Старт соревнований запланирован у сквера Молодоженов в 11:00. Участникам предстоит с помощью карты и компаса как можно быстрее преодолеть маршрут, фиксируя прохождение контрольных пунктов через электронный чип. Сложность дистанции варьируется в зависимости от возраста: взрослые должны преодолеть расстояние в 4,5 километра и 20 контрольных пунктов за 30 минут, а юные участники – 1,5 километра и 6 точек за 15 минут. При этом детей будет сопровождать помощник, назначенный организаторами.

Участников разделят на несколько возрастных групп. Среди детей и подростков пройдут соревнования между спортсменами 10–11, 12–13, 14–15 и 16–17-летнего возраста. Молодежь разделят на группы 18–20 и 21–39 лет, плюс запланированы соревнования между участниками старше 40. Соревнования хоть и командные, но победителей в каждой категории определят в индивидуальном зачете. Также всем финишировавшим достанутся медали и подарки от организаторов.

Участники могли подать заявки онлайн до 10 октября, однако есть возможность зарегистрироваться на месте за 30 минут до старта. Также понадобится пакет документов:



медицинская страховка (ОМС или ДМС);

паспорт или свидетельство о рождении;

справка о состоянии здоровья формы 083/5–89 или медицинский допуск из спортивного диспансера;

заявка от спортсмена (или подписанная руководством команды).

Перед началом соревнований для всех участников будет проведен обязательный инструктаж по технике безопасности. На месте будут находиться медработники. Пока спортсмены будут на дистанции, для болельщиков организуют разнообразную программу: ярмарочный городок с мастер-классами, творческими выступлениями, зоной с батутами для детей и другими развлечениями. Более подробную информацию о соревнованиях можно посмотреть на специальной странице соревнования.

На следующий день, 12 октября, в Мещерском парке состоится забег "Осенний гром – 2025". Детям до 17 лет предстоит преодолеть дистанцию в 1 километр, для взрослых же подготовили дистанции в 5, 10,9 и 21,1 километра. Компании участников смогут пройти эстафету в три этапа: 7, 5, 9 километров.

Начало выдачи стартовых комплексов начнется в 08:00 по адресу Новомещерский проезд, дом 15. Для прохождения дистанции каждому участнику необходимо взять паспорт и медицинскую справку о допуске к соревнованиям.

Более подробные детали и расписание стартов есть на специальной странице забега. Вход для болельщиков свободный.

Также 12 октября во Дворце бильярдного спорта "Москвич" пройдет XIX турнир по бильярдному спорту "Кубок Кремля". Эти соревнования являются одними из наиболее статусных не только в России, но и Европе, а также имеют статус Кубка мира.

В 2025 году эти соревнования приурочены к 20-летию Московского Союза бильярдного спорта. В призовом фонде – 2 электромобиля "Москвич 3е" и более 4 миллионов рублей. Участники из разных стран будут соревноваться в нескольких дисциплинах: пул-10, свободная пирамида и комбинированная пирамида. Вход для зрителей свободный.

Мероприятия на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Тренировки для людей любого возраста и уровня подготовки проходят на ВДНХ осенью.

По субботам в 09:00 беговое сообщество "5 верст на ВДНХ" приглашает всех желающих на преодоление пятикилометровой дистанции в парке "Останкино". Все происходит в комфортном темпе, так как это не соревнование, а совместный досуг на свежем воздухе. Для участия необходима предварительная регистрация и комфортная спортивная одежда. Прийти необходимо к 08:45, чтобы не пропустить разминку. Все подробности есть на специальной странице мероприятия.

По воскресеньям с 13:30 до 15:30 в спортивном клубе "Оздоровительный цигун" (строение № 574) проводят китайскую гимнастику. На бесплатных занятиях квалифицированные инструкторы помогают всем желающим старше 7 лет развить внутреннюю силу и контролировать дыхание. Для посещения требуется регистрация.

Также в октябре по выходным с 10:00 до 19:00 можно посетить тренировки по таким видам активностей, как растяжка, йога и зумба-тонинг. Они проводятся рамках проекта "Спортивные выходные" (строение № 574) и доступны для всех желающих старше 18 лет. Все подробности и регистрация на мероприятия доступны на специальном сайте.

Тренировки по лякроссу проводятся каждую субботу с 18:00 до 20:00 на стадионе в парке "Останкино" вплоть до 31 октября. Это динамичный вид спорта, где участники бегут с клюшками и стараются забить мяч в ворота соперника. Участникам понадобятся такие навыки, как быстрота реакций, выносливость и умение моментально принимать решения. Регистрация не требуется, а посетить занятия могут все желающие старше 15 лет. При этом, если не получится в субботу, можно поиграть по понедельникам с 20:00 до 22:00.

Также поддержать хорошую физическую форму можно с помощью уличных тренажеров, которые круглогодично находятся на спортивных площадках ВДНХ: в парке "Останкино" и справа от входа в лесопарк "Ботанический сад".

