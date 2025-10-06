Более 60 площадок доступны для торжественных церемоний бракосочетания в Москве

Столичный сервис "Наша свадьба" предлагает более 60 площадок для проведения торжественной регистрации брака. Какое место выбрать и как подать заявку – в материале Москвы 24.

Праздничное торжество на "Маяковской"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Четыре церемонии бракосочетания провели сотрудники столичных загсов на станции метро "Маяковская" в ночь на 5 октября. Торжественности придает архитектура эпохи авангарда и праздничное оформление, плюс ко всему для антуража на путях стоят поезда "Москва-2020" и "Москва-2024". В них молодожены провели свадебные фотосессии.

Станция "Маяковская" стало одной из самых любимых локаций в рамках проекта "Новые адреса счастья", рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Несмотря на то что заявление на регистрацию брака на данной площадке можно подать только при личном визите, доступные слоты разбирают очень быстро.

Как отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, столичный транспорт участвует в проекте "Новые адреса счастья" уже четыре года, предоставляя свои площадки для торжественных церемоний.

"За это время на станции "Маяковская" поженились более 90 пар. Поздравляем новобрачных и желаем им долгих лет счастливой жизни", – сказал Ликсутов.

Для организации церемонии на станции "Маяковская" необходимо подать заявление во Дворец бракосочетания № 1 и оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей.

Где еще провести церемонию

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Всего столичные власти предлагают молодоженам на выбор более 60 площадок для проведения торжественной церемонии регистрации брака. Это не только станция "Маяковская", но и дворцы бракосочетания, а также усадьбы, музеи и другие знаковые места города.

К примеру, одна из самых красивых выездных локаций – Дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском (Хоромы царя/Хоромы царицы). Здесь можно провести торжественную регистрацию брака в уникальной дворцовой атмосфере на территории историко-культурного объекта города Москвы.

Также выездная регистрация проходит в музее-заповеднике "Царицыно". Здесь молодоженам на выбор предоставляют несколько площадок, среди которых – Екатерининский зал с позолотой, ониксовыми колоннами и хрустальными люстрами. Таврический зал является более уютным и создан в вишнево-розовой цветовой гамме. Для небольших мероприятий предназначены Голубая и Музыкальная гостиные с панорамными окнами.

Петровский путевой дворец – еще одна локация для бракосочетания. Он был построен в XVIII веке как место отдыха для монарших особ перед въездом в столицу. Пройдя через долгую реставрацию, он сохранил свое предназначение и атмосферу загородной усадьбы. Сегодня его используют как современный гостиничный и деловой комплекс в центре города.

Среди других площадок – павильон "Космос" на ВДНХ. Здесь церемонии проходят в подкупольной части здания на фоне вращающейся модели Земли. А за счет подиума-монолита, который слегка приподнят над основным пространством, влюбленные могут даже почувствовать себя в невесомости.

Есть даже локация для любителей футбола – стадион "Спартак". Когда тепло, регистрация проходит у кромки поля максимум при 25 гостях, в прохладную погоду – в VIP-ложе с 10. Здесь даже подставки под кольца будут выполнены в виде футбольного мяча. При этом следующие церемонии пройдут здесь уже в 2026 году, а в IV квартале 2025-го появится расписание с актуальными датами.

Как зарегистрироваться

Выбрать полюбившуюся площадку можно в сервисе "Наша свадьба", который заработал с декабря 2023 года. С помощью фильтров можно выбрать желаемую дату для проведения мероприятия, тип места регистрации, ближайшее метро, наименование и вид площадки, даже желаемый стиль в интерьере. На страницах всех локаций указаны их контакты и адреса, а также подробные условия их использования для церемоний.

Чтобы подать заявление на выездную регистрацию брака, нужно обратиться минимум за месяц или максимум за год до свадьбы во Дворец бракосочетания Москвы, который закрепил за собой конкретную локацию. Также заявку можно оформить онлайн за месяц и три дня до свадьбы на mos.ru. Для этого необходимо:



зарегистрироваться на сайте mos.ru;

нажать на кнопку "Получить услугу";

выбрать "Торжественная регистрация брака", указав желаемую площадку;

указать все данные супругов;

оплатить на портале госпошлину в размере 350 рублей.

Зарегистрироваться на понравившиеся локации можно вне зависимости от прописки. Церемония длится примерно 20–30 минут.

