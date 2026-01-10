Форма поиска по сайту

10 января, 12:08

Транспорт

В Шереметьево сняли ограничения на прилет самолетов

Фото: depositphotos/Chalabala

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прилет воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Аэропорт Шереметьево полностью открыт. Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет выполняются по скорректированному расписанию", – говорится в сообщении.

Кроме того, обслужены все пассажиры прибывших рейсов, багаж выдан в полном объеме. В течение дня продолжится адресная доставка багажа пассажиров рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия".

Ограничения в Шереметьево вводились из-за непогоды. Изначально они должны были действовать до 08:00, однако потом меры продлили до 10:00 по московскому времени.

Также в Шереметьево ввели доставку задержанного из-за непогоды багажа пассажирам на дом. Такое решение было принято совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" в связи со значительным скоплением людей в зоне выдачи багажа.

