Сбой произошел в работе Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Россияне сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных площадки Downdetector.

Больше всего жалоб поступает от жителей Магаданской области. Также в топ-5 вошли Ставропольский край, Омская область, Вологодская область и Республика Алтай.

Пользователи жалуются на сбой в работе мобильного приложения и личного кабинета. Кроме того, наблюдаются проблемы с оповещениями.

Прошлый масштабный сбой произошел в работе мессенджера в конце декабря. В частности, у некоторых пользователей не открывалась веб-версия мессенджера. Помимо этого, были выявлены проблемы с отправкой сообщений.

Чаще всего обращения о сбоях поступали от жителей Москвы, а также из Курской, Ивановской и Ленинградской областей.