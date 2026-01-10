Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 января, 10:52

Технологии

Сбой произошел в работе Telegram

Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com

Россияне сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных площадки Downdetector.

Больше всего жалоб поступает от жителей Магаданской области. Также в топ-5 вошли Ставропольский край, Омская область, Вологодская область и Республика Алтай.

Пользователи жалуются на сбой в работе мобильного приложения и личного кабинета. Кроме того, наблюдаются проблемы с оповещениями.

Прошлый масштабный сбой произошел в работе мессенджера в конце декабря. В частности, у некоторых пользователей не открывалась веб-версия мессенджера. Помимо этого, были выявлены проблемы с отправкой сообщений.

Чаще всего обращения о сбоях поступали от жителей Москвы, а также из Курской, Ивановской и Ленинградской областей.

Читайте также


технологии

Главное

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика