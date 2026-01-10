10 января, 10:52Технологии
Сбой произошел в работе Telegram
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
Россияне сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных площадки Downdetector.
Больше всего жалоб поступает от жителей Магаданской области. Также в топ-5 вошли Ставропольский край, Омская область, Вологодская область и Республика Алтай.
Пользователи жалуются на сбой в работе мобильного приложения и личного кабинета. Кроме того, наблюдаются проблемы с оповещениями.
Прошлый масштабный сбой произошел в работе мессенджера в конце декабря. В частности, у некоторых пользователей не открывалась веб-версия мессенджера. Помимо этого, были выявлены проблемы с отправкой сообщений.
Чаще всего обращения о сбоях поступали от жителей Москвы, а также из Курской, Ивановской и Ленинградской областей.