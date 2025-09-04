04 сентября, 13:48Транспорт
Тематический поезд к юбилею "Что? Где? Когда?" запущен в московском метро
Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Тематический поезд к 50-летию телепередачи "Что? Где? Когда?" запущен на Сокольнической линии столичного метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Он напомнил, что за время существования интеллектуальной игры множество вопросов были посвящены именно метро столицы.
"Поздравляем "Что? Где? Когда?" и желаем долгих лет в эфире!" – добавил вице-мэр.
В вагонах поезда размещена информация об истории игры, ее создателях, знатоках и телезрителях. Также пассажиры смогут увидеть внутри состава вопросы, которые задавались в эфире игры.
Кроме того, во время поездки можно будет услышать озвучку телепередачи с дополнительными интересными фактами о программе. Прокатиться на тематическом поезде горожане и туристы смогут в течение полугода.
Ранее в столичном метро запустили поезд к 14-летию центров госуслуг "Мои документы". Состав познакомит пассажиров с популярными услугами и сервисами, социальными городскими проектами и сотрудниками МФЦ.
При разработке дизайна поезда специалисты уделили внимание объемным символам, которые ассоциируются с деятельностью центров: изображениям дома, брачных колец, документов и другим иллюстрациям.