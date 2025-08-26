Тематический поезд в честь 14-летия МФЦ запущен в столичном метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Тематический поезд к 14-летию центров госуслуг "Мои документы" запустили в Московском метрополитене. Состав познакомит пассажиров с популярными услугами и сервисами, социальными городскими проектами и сотрудниками МФЦ, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что с момента открытия первого центра в столице началась кардинальная трансформация сферы госуслуг. В настоящее время порядка 140 офисов каждый день оказывают сотни услуг, позволяя горожанам избежать лишних походов в различные организации.

"Наши специалисты не только выполняют свою работу, но и от всего сердца хотят помочь, поддержать, найти решение даже в непростой ситуации. Ведь искренний сервис заключается в любви и заботе о людях", – рассказала Ракова.

Она указала, что благодаря коллаборации метро и МФЦ еще больше москвичей и туристов узнают о московском стандарте госуслуг и людях, которые ежедневно помогают с различными вопросами.

При разработке дизайна поезда специалисты уделили внимание объемным символам, которые ассоциируются с деятельностью центров: изображениям дома, брачных колец, документов и другим иллюстрациям. В вагонах пассажиры познакомятся с сервисами, которые делают нахождение посетителей в офисах "Мои документы" более приятным.

Впервые такой состав появился в 2021 году на Сокольнической линии. Новый поезд будет курсировать по Арбатско-Покровской линии полгода.

"Сергей Собянин поставил задачу предоставлять москвичам лучший в мире сервис, поэтому сегодня многие услуги можно получить в формате единого окна", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что на Большой кольцевой линии (БКЛ) открыты сервисные центры. Москвичи могут обратиться туда за консультацией по вопросам работы метро, наземного транспорта и "Московского паркинга". При этом более 75% услуг предоставляются удаленно. За три года сотрудники центров помогли гражданам около 800 тысяч раз.

Тематика каждого из вагонов посвящена отдельной составляющей деятельности МФЦ. Первый вагон знакомит жителей со статистикой популярных госуслуг. Например, с начала 2024 года свыше 1,2 миллиона человек подали заявления о замене или получении российского паспорта.

Второй вагон посвящен самим сотрудникам центров. В нем разместили их фотографии, а также указали достижения, к которым они пришли. Кроме того, пассажиры узнают больше о помощи работников МФЦ в организации форума "Территория будущего. Москва 2030", обучении молодых специалистов и горожан цифровой грамотности.

В третьем вагоне москвичи и туристы познакомятся с возможностями и дополнительными сервисами, которые доступны в центрах госуслуг, в четвертом – с направлениями работы "Мой администратор", в рамках которого сотрудники работают в учреждениях здравоохранения, решая немедицинские вопросы пациентов.

Пятый вагон информирует пассажиров о подготовке специалистов в собственном образовательном центре – "Академии искреннего сервиса".

"Каждый из вагонов этого поезда – это отдельная тема, которую, нам казалось, нужно подсветить для жителей, для тех, кто будет пользоваться этим транспортом. Первое, конечно же, – это услуги, которые на сегодня в центрах госуслуг оказываются в количестве более 300", – подчеркнула директор ГБУ МФЦ Москвы Ольга Фефелова.

Она добавила, что сотрудникам центров госуслуг хотелось бы, чтобы москвичи больше узнали об их работе.

В данный момент в Москве работают 139 центров госуслуг, в том числе восемь флагманских офисов и Дворец госуслуг на ВДНХ. При этом 99% госуслуг жители могут оформить в любом центре, независимо от места регистрации и проживания.

Ранее на Сокольнической линии появился тематический состав к 90-летию со дня рождения народного артиста Советского Союза, актера и режиссера Олега Табакова. Пассажиры смогут прокатиться на нем до конца 2026 года. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков указал, что новый поезд повезет пассажиров по делам и создаст "потрясающее, очень хорошее настроение".

