Больше 7,6 тыс автобусов и электробусов подготовлено к зиме в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 7,6 тысячи электробусов и автобусов Мосгортранса подготовили к работе в зимнее время, рассказали в пресс-службе Дептранса столицы.

Наземный транспорт обслуживает более 700 маршрутов по всему городу. При подготовке к зиме тестируются системы отопления и климат-контроля, специалисты очищают и меняют фильтры, а также устраняют различные дефекты.

Кроме того, проверяются резиновые уплотнители, которые находятся на дверях, окнах и люках. Это необходимо для того, чтобы повысить эффективность работы климат-системы и обеспечить комфорт пассажиров.

Водители проходят инструктаж по работе в меняющихся погодных условиях. Также ведется подготовка снегоуборочной техники и противогололедных материалов на эксплуатационных площадках.

Вице-мэр по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что работы по подготовке проводят заранее, чтобы с наступлением холодов пассажирам было тепло и комфортно.

Ранее стало известно, что на Манежной площади подготовили к зиме фонтанный комплекс. Специалисты выполнили масштабные работы по консервации и промывке сооружения, которое состоит из 12 фонтанов и водных устройств.

Рабочие очистили гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры, а также промыли скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира".

