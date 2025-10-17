Подготовка цветников к зимнему сезону началась в столице

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Столичные цветники начали готовить к зиме, сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы.

Специалисты приведут в порядок клумбы, подкормят растения удобрениями и проведут обрезку. После этих работ цветники задекорируют разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их весь зимний сезон, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Уточняется, что кустовые розы закроют специальным защитным материалом, чтобы защитить от ветра, холодов и перепадов температуры, которые могут их погубить.

Ранее к зиме подготовили светодинамический фонтан, расположенный в музее-заповеднике "Царицыно". Его накрыли воздухоопорным куполом, для поддержания формы которого круглосуточно работает вентилятор.

