17 октября, 11:29Город
Подготовка цветников к зимнему сезону началась в столице
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Столичные цветники начали готовить к зиме, сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы.
Специалисты приведут в порядок клумбы, подкормят растения удобрениями и проведут обрезку. После этих работ цветники задекорируют разноцветной древесной щепой, которая будет украшать их весь зимний сезон, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Уточняется, что кустовые розы закроют специальным защитным материалом, чтобы защитить от ветра, холодов и перепадов температуры, которые могут их погубить.
Ранее к зиме подготовили светодинамический фонтан, расположенный в музее-заповеднике "Царицыно". Его накрыли воздухоопорным куполом, для поддержания формы которого круглосуточно работает вентилятор.
