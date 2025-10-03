Более 100 транспортных тоннелей Москвы будут промыты к зиме

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В рамках подготовки к зимнему сезону в Москве пройдут мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

"Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения транспорта", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Работы планируются и в крупных тоннелях: Северо-Западном, Волоколамском, Лефортовском, Гагаринском.

Для промывки задействуют тоннелемоечные машины со специальными щетками и полировочную технику.

Промоют не только парапеты и стены тоннелей, но и очистят дренажные системы. Также будут приведены в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети.

Ранее сообщалось, что к зимнему сезону начали готовить столичное метро. В вестибюлях метро будет установлено более 6 тысяч вторых дверей от сквозняков. Также запланированы проверка и подключение тепловых батарей. На зимний режим работы переведут тоннельную вентиляцию и климатические установки в новых вагонах.