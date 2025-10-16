Светодинамический фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" подготовили к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В парке музея-заповедника "Царицыно" защитили от холодов светодинамический фонтан. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Сооружения со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищаем специальными конструкциями", – сообщил он.

Ежегодно фонтан накрывают специальным воздухоопорный куполом. Он состоит из восьми секторов, каждый весом 400 килограммов, и центральной соединительной детали. Для поддержания формы купола круглосуточно работает вентилятор, расположенный в специально оборудованном помещении.

Два года назад завершили капитальный ремонт фонтана в Царицыне. У него заменили все внутренние системы, обновили внешний вид, оборудование для видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию.

Фонтан в парке музея-усадьбы "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и гостей столицы.

За его подсветку отвечают подводные светильники. Более 800 струй под музыку поднимаются на высоту до 15 метров. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций.

Ранее пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства сообщила о начале подготовки фонтанного комплекса на Поклонной горе к зиме. Он находится на главной аллее Парка Победы и состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, которые сделаны из темно-красного гранита.

