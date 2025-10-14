Форма поиска по сайту

14 октября, 16:14

Город

Подготовка фонтанного комплекса на Поклонной горе к зиме началась в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты начали готовить фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе в Москве к зимнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства. Эта процедура займет пять дней, будут задействованы пять бригад и столько же поливомоечных машин", – отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

После завершения очистки рабочие приступят к консервации фонтана. Будут демонтированы форсунки и подводные светильники, а в чаши установят заглушки и защитные элементы.

Фонтанный комплекс находится на главной аллее Парка Победы и состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, которые сделаны из темно-красного гранита. В каждой из них бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225 – столько недель длилась Великая Отечественная война.

Ранее в Москве начали готовить к зимнему сезону регулярные речные электросуда. Сейчас на них проверяют работу систем отопления и вентиляции, а также автоматических дверей и аппарелей.

Речной электротранспорт не зависит от ситуации на дорогах и погодных условий, поэтому ходит четко по расписанию круглый год.

Плавающие фонтаны на Водоотводном канале в Москве демонтировали на зиму

