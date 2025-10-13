Сезонный маршрут № 390 до пляжа завершил работу на зиму в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Сезонный маршрут коммерческого перевозчика № 390 метро "Полежаевская" – Пляж № 3 "Серебряного бора" завершил работу в Москве до мая. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

"Летом на автобусе № 390 пассажиры совершили более чем 340 тысяч поездок", – рассказал заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что сезонные маршруты позволяют гостям и жителям столицы с комфортом добираться до городских пляжей и водоемов в теплое время года.

Всего в столице по госконтрактам работает 4 коммерческих перевозчика, которые обслуживают 136 маршрутов. Автобусы, заменившие маршрутки, такие же комфортные, как и у городского перевозчика. Для пассажиров доступны все привычные способы оплаты проезда, льготы и сервисы.

Ранее в Москве к зимнему сезону начали готовить речные электросуда, которые работают круглогодично. На них проверяется работа системы вентиляции и отопления, а также автоматических дверей и аппарелей. Внимание уделяется также системе антиобледенения.

