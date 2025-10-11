Специалисты промыли дороги в Москве в рамках подготовки к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты промыли специальным шампунем все дороги и тротуары Москвы в рамках подготовки к зиме, заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Традиционно весной и осенью проводится мойка дорог со специальным шампунем. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Сначала специалисты обрабатывают все асфальтовые и плиточные покрытия проезжей части шампунем, а затем используют обычную промывку водой. При этом применяемое средство совершенно безопасно, так как не содержит кислот и щелочей, полностью разлагаясь в почве. В недоступных для техники местах комплексные бригады коммунальных служб выполняют работы вручную.

Ранее в Москве начали готовить регулярные речные электросуда к зимнему сезону. На электросудах проверяют работу систем отопления и вентиляции, а также автоматических дверей и аппарелей. Кроме того, на Москве-реке для навигации на маршрутах устанавливают буи с усиленным корпусом, а экипажи проходят дополнительный инструктаж.

