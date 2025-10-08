Трещотки и кукушки улетели из Москвы на зимовку

Фото: ТАСС/Алексей Щукин

Сезон миграции перелетных птиц стартовал в столице, рассказал орнитолог, главный специалист отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Даниил Давыдов в беседе с Агентством "Москва".

На сегодняшний день мегаполис покинули трещотки, кукушки и певчие птицы семейства славковых, такие как мельничек, серая, ястребиная и, возможно, садовая славки, уточнил эксперт, добавив, что все они направились в теплые края.

В настоящее время в процессе миграции находятся пеночки-веснички и пеночки-теньковки. Кроме того, коростели также частично улетели из столицы, заключил Давыдов.

Активную подготовку к зимней спячке в Москве начали летучие мыши. В частности, многие особи уже находятся в состоянии анабиоза. Эти животные выбирают для зимовки укромные и защищенные от холода и ветра места – дупла деревьев, трещины в зданиях, места под крышами домов или технические помещения со стабильной температурой.

В процессе подготовки к холодному сезону находится и манул Тимофей из Московского зоопарка. За месяц зажировки он набрал 800 граммов, достигнув веса в 5,8 килограмма. Подготовиться к зиме животному помогает двухразовое питание и суточный объем порций не менее 400–450 граммов, а иногда и больше. При этом понедельник остается разгрузочным днем, потому что набор веса должен быть постепенным.