Манул Тимофей из Московского зоопарка стал весить 5,8 кг в процессе зажировки

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Зажировка манула Тимофея из Московского зоопарка продолжается. За месяц он набрал 800 граммов и уже весит 5,8 килограмма, сообщает столичный зоосад в телеграм-канале.

Подготовиться к зиме манулу помогает двухразовое питание и суточный объем порций не менее 400–450 граммов, а иногда и больше. При этом понедельник остается разгрузочным днем, потому что набор веса должен быть постепенным.



"Зоологи тщательно следят за весом Тимоши", – сообщает пресс-служба зоопарка.

Один из двух домиков в вольере палласова кота утеплили сеном, а температурные условия в другом остались прежними. Животное может выбирать, где ему комфортнее. Манул сейчас много гуляет.

С 1 октября изменился режим работы Московского зоопарка из-за уменьшения светового дня. Столичный зоосад открыт с 08:00 до 20:00.

