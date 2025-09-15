Столичные ежи начали готовиться к зимней спячке

Фото: dsovpag/123RF

Ежи на природных территориях Москвы начали готовиться к холодам. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Осенью эти зверьки должны успеть набрать необходимый для спячки вес – не менее 750 граммов. Для этого они активно ищут пропитание: жуков, червей, улиток, слизней, мышей и ящериц.

Обыкновенный еж занесен в Красную книгу Москвы, однако его можно встретить во многих зеленых зонах города. Например, в парках "Царицыно", "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино" и "Покровское-Стрешнево", а также в заказниках "Теплый Стан", "Лианозовский", "Северное Бутово" и других.

"Лучшее, что можно сделать для ежей, – не мешать. При встрече со зверьком не нужно его подкармливать и трогать. Владельцам собак стоит выгуливать питомцев на поводке, чтобы избежать конфликтов", – подчеркнули в ведомстве.

При обнаружении больного или раненого ежа в департаменте советуют обратиться на горячую линию единой справочной службы правительства Москвы по телефону: 8-495-777⁠-77⁠-77.

Ранее манул Тимофей из Московского зоопарка тоже начал активно готовиться к холодам и набирать вес к зиме. Сейчас он весит 5 килограммов, хотя летом его вес был всего 3,7 килограмма. В период зажировки Тимофей часто и долго гуляет на улице.