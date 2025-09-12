Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал активную зажировку к зиме, передает пресс-служба зоосада со ссылкой на директора учреждения Светлану Акулову.

Отмечается, что в период зажировки животное часто и долго гуляет на улице. Во время прогулок оно ищет еду, которую на территории вольера прячут зоологи. При этом, отдыхая, манул, лежа на полке, любит наблюдать за гостями зоопарка.

Летом вес Тимофея находился на минимальном за год показателе, то есть 3,7 килограмма. В этот период суточные порции его питания были ограничены 150–200 граммами, однако с приходом осени сотрудники зоопарка начали увеличивать граммовки и животное стало весить 5 килограммов, подчеркнула Акулова.

"В данный момент у манула двухразовое питание, суточный объем порций составляет порядка 350–400 граммов. Пока один день, понедельник, остается голодным или разгрузочным, когда животное не получает корм", – добавила она.

Пресс-служба учреждения напомнила, что манулы причислены к семейству кошачьих и происходят из Центральной Азии. Вид животного занесен в Красные книги России и мира.

Манулы обитают в регионах с резко континентальным климатом, где зимой температура может опускаться до минус 50 градусов, а снежный покров остается небольшим.

"Среди представителей семейства кошачьих у манула самая густая шерсть, которая согревает его в суровую погоду. У палласова кота до 9 тысяч волосков на один квадратный сантиметр", – говорится в сообщении.

Такая шерсть помогает этому виду переносить морозы. При этом животному затруднительно искать питание, в связи с чем при похолодании оно делает большие запасы жира.

Зоопарк отметил, что в стенах учреждения процессы зажировки и разжировки проходят искусственным путем. Для этого сотрудники наблюдают за весом манула и в соответствии со временем года увеличивают или уменьшают размер порций.

Наблюдать за процессом зажировки Тимофея можно онлайн – в Московском зоопарке установлены камеры с трансляцией из уличных и внутренних вольеров. Помимо Тимофея, пользователи могут онлайн наблюдать за пандами Жуи, Диндин и Катюшей, карликовым бегемотом Ксюшей, слонами, гориллами, капибарами, семейством орангутанов, рысей, сурикатов, медоедов и другими животными.

Ранее стало известно, что в столичном зоосаде у самки Юшки и самца Пирата родился детеныш морского котика. Новорожденный первые пару недель учился плавать во внутреннем бассейне павильона "Ластоногие", а через месяц его стали выводить с Юшкой в более глубокий бассейн и отпускать в "большое плавание".

