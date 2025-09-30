Московский зоопарк изменит режим работы с 1 октября

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Режим работы изменится в Московском зоопарке с 1 октября из-за уменьшения светового дня. Учреждение будет открыто с 08:00 до 20:00, сообщается в телеграм-канале зоосада.

Вход на территорию зоопарка для посетителей будет закрываться в 19:00. При этом Детский зоопарк будет работать ежедневно с 09:00 до 20:00.

Посетители могут также зайти с 10:00 до 18:00 с улиц Большой Грузинской и Красной Пресни.

Ранее проекту онлайн-трансляций из Московского зоопарка исполнился 1 год. За это время посетители сайта zoo.mos.ru посмотрели их свыше 9 миллионов раз. Онлайн-трансляции позволяют зрителям видеть уникальные моменты из жизни столичного зоопарка, не находясь при этом в городе.

Между тем сотрудники Московского зоопарка рассказали, откуда берут снег для комфортного проживания белых медведей.

На сегодняшний день в столице живут два представителя этого вида – молодая самка Айка и 22-летний самец Терпей. Для животных были созданы специальные условия с бассейном, игрушками и снежной горкой. Для круглогодичного обеспечения снегом используется ледогенератор.

