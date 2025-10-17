Фонтанный комплекс на Манежной площади в Москве подготовлен к зиме

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Фонтанный комплекс на Манежной площади к Москве подготовили к зиме, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Специалисты выполнили масштабные работы по консервации и промывке сооружения, которое состоит из 12 фонтанов и водных устройств, отметил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Мероприятия провела бригада из четырех человек с использованием поливомоечной техники. Рабочие очистили гранитные поверхности фонтанного комплекса, цветную мозаику и бронзовые фигуры, а также промыли скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира".

Декоративные детали привели в порядок вручную мягкими кистями с применением специального средства, которое затем смыли водой. В дальнейшем сотрудники комплекса горхозяйства приступят к плановому ремонту оборудования и профилактическим работам по подготовке фонтанов к новому сезону.

Ранее в столице демонтировали на зиму 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале. Их разобрали с помощью самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов. После этого детали фонтанов отвезли на склад для проведения техобслуживания.