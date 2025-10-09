Более 15 плавающих фонтанов демонтировали на зиму на Водоотводном канале

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве демонтировали на зимний период 17 плавающих фонтанов, расположенных на Водоотводном канале, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводит пресс-служба столичного комплекса горхозяйства.

Вице-мэр напомнил, что сезон фонтанов завершился в городе 1 октября, в связи с чем специалисты приступили к работам по очистке и консервации. Фонтанные модули на Водоотводном канале разобрали с помощью самоходного понтона и двух кранов-манипуляторов, а затем отвезли на склад для проведения техобслуживания.

Фонтанный комплекс открыли в 2005 году. В 2023-м провели его капремонт: заменили все модули, насосное оборудование, форсунки, светильники и другие элементы. Кроме того, обновили систему электроснабжения, отремонтировали помещение насосной станции и установили современное видеонаблюдение.

Ранее к зиме подготовили фонтаны на Центральной аллее ВДНХ. Рабочие промыли гранитную облицовку чаш сооружений, декоративные бронзовые элементы, фонари подводной подсветки и другие детали. В холодный период планируется проверить техническое состояние фонтанов, подземных коллекторов, гидравлических систем и насосов.