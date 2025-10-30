Проект "Сделано в Москве" приготовил программу ко Дню народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Проект "Сделано в Москве" совместно со столичными предпринимателями приготовил программу ко Дню народного единства, передает портал мэра и правительства столицы.

С 31 октября по 4 ноября можно будет посетить бесплатные мастер-классы для детей и взрослых. Расписание мероприятий есть на страницах "Сделано в Москве" в соцсетях. Для участия необходима регистрация, количество мест ограничено.

Уточняется, что 31-го числа с 16:00 до 19:00 ожидается мастер-класс по созданию десерта, он состоится на территории районного центра "Место встречи "Байконур" на улице Декабристов. Там же можно получить бесплатное угощение во время дегустации – местный производитель представит тонкие плитки с медом и семенами.

На следующий день, 1 ноября, с 18:00 до 21:00 в районном центре "Место встречи "Ангара" на Чонгарском бульваре пройдет мастер-класс по созданию фигур из дерева на базе 3D-конструктора. В этот же день с 14:00 до 16:00 в магазине "Сделано в Москве" в центре "Место встречи "Байконур" расскажут об экспресс-макияже в рамках соответствующего мастер-класса от столичного бренда.

В районных центрах "Место встречи "Марс" на Инженерной улице и "Место встречи "Бирюсинка" на Булатниковской улице" в 14:00–16:00 1 и 2 ноября можно будет попробовать полезные батончики от московского бренда. Гостям представят 14 уникальных вкусов. А 3 ноября с 15:00 до 16:30 в магазине проекта в центре "Место встречи "Бирюсинка" ожидается мастер-класс по плетению салфеток без спиц и крючка.

Кроме того, в магазинах "Сделано в Москве" можно приобрести тематическую продукцию в честь праздника, включая свечи в виде домиков, платки с героями русских сказок, настольные игры, литературу и подарочные наборы чаев.

Всего в рамках Дня народного единства в Москве проведут свыше 400 мероприятий. Свою программу подготовили "Москино", ВДНХ, культурные центры, библиотеки, музеи и парки. К ней присоединится около 350 локаций по всему городу.

Основная часть мероприятий намечена на 4 ноября. Например, в кинопарке "Москино" горожан и гостей города ждет представление с участием реконструкторов, которое познакомит с событиями Смутного времени.

