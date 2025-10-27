27 октября, 18:11Культура
Спецпрограмма мероприятий пройдет в Музее космонавтики в рамках "Ночи искусств"
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Музей космонавтики проведет специальную программу мероприятий в рамках акции "Ночь искусств" 3 и 4 ноября. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
С 20:30 до 21:30 в понедельник, 3 ноября, в кинозале пройдет концерт "Звуки космоса". Зрители услышат классические произведения и современные интерпретации. В программе будут показаны музыкальные образы бесконечности, величия и таинственности космоса. Замдиректора музея Виталий Попов исполнит на фортепиано тематические произведения.
Также музей подготовит квест "Космос в искусстве" и лекцию "Космос как искусство", посвященную осмыслению образа Вселенной в творчестве художников, писателей, музыкантов и режиссеров на протяжении разных эпох.
Более того, для гостей будет доступна выставка "Металлическая летопись". На ней представлена история космонавтики в металле. Особое внимание в экспозиции уделено образцам медальерного искусства из коллекции художника-медальера Василия Омелько.
"Хронология экспозиции стартует с первого дня покорения космического пространства – полета первого искусственного спутника Земли – и продолжается запусками первых спутников и первых животных. Нашли отражение в медальерном искусстве и успешные экспедиции на кораблях и долговременных орбитальных станциях", – говорится в сообщении.
Всего в рамках "Ночи искусств" в Москве организуют около 350 мероприятий. Их посвятят Дню народного единства, защитникам Родины, российским композиторам, поэтам и ученым. Основная программа запланирована на 3 ноября. Например, в этот день в Музее Николая Островского пройдет концерт "Мелодии советского кино".
