Световые шоу пройдут в павильоне "Макет Москвы" в День народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 2 по 4 ноября в выставочном павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ пройдут мероприятия, посвященные Дню народного единства. Для посетителей подготовили экскурсии, викторины и световые шоу, передает портал мэра и правительства столицы.

Экскурсии состоятся в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, регистрация на них не требуется. Также гости смогут поучаствовать в интерактивной программе и выиграть памятные призы.

"Макет Москвы" стал не просто популярной выставочной площадкой, но и настоящим образовательным и культурным центром. Регулярные мероприятия позволяют горожанам по-новому взглянуть на развитие города и понять логику градостроительных решений, отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В течение трех праздничных дней каждые полчаса с 11:00 до 19:30 будут проходить светотехнические представления, созданные с использованием современных технологий. Во время шоу москвичи узнают об архитектурных особенностях столицы и увидят город с необычного ракурса.

Помимо этого, в праздничные дни продолжит работать фотовыставка "Индустриальное наследие Москвы", которая рассказывает о промышленной истории мегаполиса.

Посетить павильон "Макет Москвы" и воспользоваться его услугами можно ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. В связи с праздником технический день перенесен на среду, 5 ноября.

В честь Дня народного единства в Москве пройдет свыше 400 мероприятий. Разноплановую программу подготовили "Москино", ВДНХ, культурные центры, библиотеки, музеи и парки. Всего к ней присоединится около 350 городских площадок. Основная часть мероприятий запланирована на 4 ноября.