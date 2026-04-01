01 апреля, 09:24

Слово "нетворкинг" вошло в словарь русского языка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Слово "нетворкинг" вошло в Словарь иностранных слов, в котором зафиксированы нормы современного русского языка. Об этом в беседе с ТАСС рассказала эксперт Минпросвещения, заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А.И. Герцена, доктор филологических наук Наталия Козловская.

"Включение слова в один из словарей русского языка как государственного означает, что слово может употребляться во всех сферах, определенных законодательством Российской Федерации, предусматривающим использование русского языка как государственного", – указала Козловская.

Согласно словарю, нетворкингом называют создание и развитие полезных и взаимовыгодных контактов в профессиональной сфере. При этом у слова нет аналогов в русском языке, оно частотно и нет никакой надобности заменять его словосочетанием "полезные связи", уверена эксперт.

Формального запрета на использование этого слова в сочинениях на ЕГЭ нет, но такое употребление маловероятно, добавила Козловская. По ее словам, тексты на экзамене обычно связаны с традиционным ценностями и редко бывают об узкой социально-экономической проблематике.

"Думаю, что слово "нетворкинг" в анализе таких текстов вряд ли уместно", – заключила филолог.

Ранее эксперты выявили как минимум 90 новых слов и словосочетаний, которые появились в русском языке в прошлом году. В их числе: "вайб-программирование", "вайб-кодер", "брейнрот-персонаж", "зумерский", "нацмессенджер", "лабубный", "лабубоман", "байкшеринг", "бедроттинг", "бумераскер", "инфлейшеншип", "гиблификация", "манки-брэнчинг", "сигналгейт" и многие другие.

Главное

