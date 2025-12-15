Словарь Merriam-Webster назвал slop словом 2025 года

Фото: 123RF.com/deadburnett

Американский словарь Merriam-Webster выбрал термин slop ("слоп") словом 2025 года. Под ним подразумевается низкокачественный и бессмысленный контент, созданный искусственным интеллектом (ИИ) в больших объемах ради прибыли.

Отмечается, что данное слово возникло в XVIII веке. Тогда оно означало слякоть или грязь, а позже стало употребляться в значении "отбросы".

Среди других номинантов на звание слова-2025 были gerrymander ("манипулирование избирательными округами"), touch grass ("потрогать траву"), performative ("показной") и tariff ("пошлины"). Последнее президент США Дональд Трамп называл своим любимым словом.

В прошлом году Merriam-Webster выбрал словом года polarization ("поляризация").

Ранее портал "Грамота.ру" объявил главным в 2025 году слово "зумер". За него проголосовали 42% экспертов. На втором месте оказалось слово "выгорание", а третье занял "ред-флаг". При этом в числе претендентов рассматривались 12 слов.