Раздававший детям конфеты с иглами задержан в Бишкеке

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Мужчина, который раздавал детям конфеты с металлическими иглами, задержан в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД Ленинского района города.

По данным ведомства, в полицию обратился житель жилого массива Ак-Ордо. По его словам, в конфетах, которые получила его дочь и другие дети, были части игл.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Во время обыска по месту жительства они нашли конфеты и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы, фигурант отправлен в изолятор временного содержания.

Ранее похожий инцидент произошел в Калуге. Местная жительница рассказала, что ее дочь нашла иголку в шоколадном батончике, который был куплен в супермаркете.

Следователи завели уголовное дело о покушении на умышленное причинение вреда здоровью, также были проведены судебные экспертизы.