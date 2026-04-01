Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 10:14

Происшествия

Раздававший детям конфеты с иглами задержан в Бишкеке

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Мужчина, который раздавал детям конфеты с металлическими иглами, задержан в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД Ленинского района города.

По данным ведомства, в полицию обратился житель жилого массива Ак-Ордо. По его словам, в конфетах, которые получила его дочь и другие дети, были части игл.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Во время обыска по месту жительства они нашли конфеты и другие вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело и назначены соответствующие экспертизы, фигурант отправлен в изолятор временного содержания.

Ранее похожий инцидент произошел в Калуге. Местная жительница рассказала, что ее дочь нашла иголку в шоколадном батончике, который был куплен в супермаркете.

Следователи завели уголовное дело о покушении на умышленное причинение вреда здоровью, также были проведены судебные экспертизы.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика