Калужская школьница подбросила червя в суп и опубликовала снимок в интернете

Фото: телеграм-канал "Александр Анисимов"

Ученица одной из калужских школ в шутку подбросила червя в суп в столовой и разместила фото в социальных сетях, рассказал врио главы Ульяновского муниципального округа региона Александр Анисимов.

Ранее врио главы округа в своем телеграм-канале сообщал, что в супе в школьной столовой нашли червяка. После этого было проведено расследование и просмотрены камеры видеонаблюдения.

"На маркетплейсах, оказывается, можно купить все. Суп, кстати, она есть не стала, тарелку заменила на другую", – написал Анисимов.

Он подчеркнул, что девочка хотела пошутить, но результат вышел неудачным. Публикация быстро распространилась через анонимные паблики, вызвав волну негативных комментариев в адрес работников столовой.

"Факты уже никого не волновали, от комментариев было дурно", – отметил врио главы округа.

Анисимов призвал не создавать хайп за счет других, подчеркнув, что в подобных поступках нет ничего хорошего.

