Родители школьников из Химок попросили не увольнять педагога с дуршлагом на голове

Фото: телеграм-канал Mash

Родители учащихся школы, где накануне преподаватель русского языка провела урок с дуршлагом на голове, просят не увольнять педагога. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на мать одной из учениц химкинской школы.

Родительница отметила, что школьники очень любят этого педагога. По ее словам, "тихая, спокойная, добрая" учительница русского языка и литературы пришла к ним в этом году.

"Что касается этой ситуации: должны понимать, что дети уже не дети в этом возрасте. И порой для привлечения внимания к своему предмету, ну и разрядить обстановку, приходится креативно мыслить. Кстати, все дети оценили и даже порадовались. Про макаронного бога – это была просто шутка", – поделилась женщина.

По ее словам, шумиха поднялась из-за некоторых родителей, которым "заняться нечем", и теперь из-за них школа "может остаться без замечательного педагога, первый класс без классного руководителя". Кроме того, родительница подчеркнула, что педагог оказался "в подавленном состоянии" после публикации в Сети ее фотографий. Сейчас родители школы собирают инициативную группу, чтобы обратиться в защиту учительницы.

"То, что весь интернет гудит об этой ситуации, – это позор нечистым корреспондентам и админам групп. Как будто проблем в стране больше нет, как затравить педагога. Низкий поклон, в конце концов, уйдут и остальные учителя и заколотят нашу школу. А она единственная на 2 000 человек", – добавила она.

Скандал с учительницей русского языка в подмосковной школе произошел накануне. По данным телеграм-каналов, педагог вела уроки в дуршлаге, объясняя это своими убеждениями – она пастафарианка, верующая в летающего макаронного монстра. Вскоре на нее пожаловались родители школьников. При этом подчеркивается, что до инцидента к ее урокам ни у кого не было претензий.