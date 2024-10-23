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23 октября, 13:45

Общество

Химкинская учительница-пастафарианка временно отстранена от работы

Фото: телеграм-канал SHOT

Учительницу из Химок, которая провела урок с дуршлагом на голове, временно отстранили от работы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на министерство образования Подмосковья.

Скандал с учительницей русского языка в подмосковной школе произошел накануне. По данным телеграм-каналов, педагог вела уроки в дуршлаге, объясняя это своими убеждениями – она пастафарианка, верующая в летающего макаронного монстра. Вскоре на нее пожаловались родители школьников. При этом подчеркивается, что до инцидента к ее урокам ни у кого не было претензий.

"Управление по образованию администрации городского округа Химки Московской области проводит проверку о соответствии педагога занимаемой должности, до окончания проверки Ламм М. А. отстранена от выполнения своих обязанностей", – заявили в ведомстве.

Сама учительница заявила телеканалу, что действительно исповедует пастафарианство. Однако до этого не приходила в школу в дуршлаге, потому что выступает против ношения религиозных символов. По ее словам, человек, у которого есть макароны с тефтелями, счастливее, чем тот, у кого их нет. При этом реакции родителей она удивилась.

"У детей никакой нервной реакции не было. Там кто-то пошутил, кто-то посмеялся, и на этом все забыли. А устраивать из этого конфликт... Мы буквально вчера с детьми разбирали фразу "делать из мухи слона", – заключила педагог.

Ранее жителю Нижнего Новгорода запретили фотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге. При этом основатель местного храма Летающего макаронного монстра Михаил Иосилевич заявлял, что судится за право сделать фото на документ в необычной шапке. Дуршлаг по правилам пастафарианства необходимо надевать на голову. В суде же объяснили, что паспорт для Иосилевича не был оформлен, поскольку он нарушил правила при подаче заявки.

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