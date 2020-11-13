Суд запретил нижегородцу фотографироваться на паспорт в дуршлаге

Фото: vk.com/m.iosilevich

Жителю Нижнего Новгорода запретили фотографироваться на загранпаспорт в дуршлаге. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородского областного суда.

Основатель местного храма Летающего макаронного монстра Михаил Иосилевич ранее заявлял, что судится за право сделать фото на документ в необычной шапке. Дуршлаг, по правилам пастафарианства, необходимо надевать на голову.

В суде объяснили, что паспорт для Иосилевича не был оформлен, поскольку он нарушил правила при подаче заявки.

"При осуществлении данной процедуры истец в соответствии со своими религиозными убеждениями находился в головном уборе (дуршлаге). Тем самым он не выполнил требования к фотографии на паспорт", – рассказали в пресс-службе судебного органа.

Отказ в удовлетворении иска Иосилевичу объяснили тем, что он не предоставил доказательств о том, как его религиозные убеждения не позволяют показываться на людях без головного убора.

Ранее Михаил Иосилевич оформил водительские права, на которые сфотографировался в дуршлаге. По его словам, он хотел подчеркнуть абсурдность ситуаций, когда религия ставится выше логики.

В начале октября широкую известность получил случай жительницы Екатеринбурга Аллы Чикинды. Девушка сменила свое отчество на "матчество" в паспорте. Решение она мотивировала тем, что намеревалась отдать дать уважения своей матери.

