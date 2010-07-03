Нижегородец сфотографировался на права с дуршлагом на голове

Житель Нижнего Новгорода сфотографировался на водительские права с дуршлагом на голове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД.
На сайте нижегородского Храма Летающего Макаронного монстра сообщается, что права Михаил Иосилевич получил 22 мая в ГИБДД Нижнего Новгорода. Как поясняется в сообщении, чтобы сделать данное фото, ему понадобилось принести свидетельство о регистрации религиозной группы и письменное подтверждение, что дуршлаг является головным убором.
Согласно требованиям к оформлению водительского удостоверения, выпущенным ГИБДД, фотография должна иметь четкое изображение лица строго в анфас. При этом головной убор действительно допускается в том случае, если человек не может его снять перед посторонними по религиозным убеждениям.
"В конкретном случае нет формальных причин отказать гражданину, поскольку нижегородский Храм Летающего Макаронного монстра – это официально зарегистрированная религиозная организация, где уставом установлено ношение головного убора", – заявили в ведомстве.
Первый в России водитель получил права с фотографией в дуршлаге в Москве в начале 2016 года. Поступок мужчина объяснил сотрудникам полиции своей принадлежностью к Пастафарианской церкви летающего макаронного монстра.
Он стал пятым в мире представителем пародийной религии пастафарианства, добившимся права сфотографироваться в таком виде.
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