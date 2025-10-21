В США дети получили в подарок конфеты с иглами внутри

Фото: 123rf.com/ksena32

В американском штате Техас начато расследование по факту обнаружения игл в конфетах. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на издание People.

Конфеты раздали на детском мероприятии в школьном округе Санта-Фе. После него в полицию начали звонить родители. Как рассказал отец Джереми Партин, его 18-летняя дочь открыла сладости для младших сестер и братьев и уколола палец.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнародовало предупреждение и призвало родителей осматривать кондитерские изделия, прежде чем давать детям.

Правоохранители выясняют, как иглы могли оказаться в конфетах.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Рошаля спасли 6-летнего мальчика, который проглотил иголку. Для ее извлечения использовались биопсийные щипцы и специальный эндоскопический инструмент. Малоинвазивное вмешательство длилось полчаса и прошло успешно.

