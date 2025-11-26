Форма поиска по сайту

26 ноября, 17:26

Происшествия

В Калуге полиция проводит проверку по факту найденной иголки в шоколадке

Фото: телеграм-канал "Типичная Калуга"

В Калуге правоохранители организовали проверку после обнаруженной иголки в шоколадке. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области, передает РИА Новости.

Многодетная мама из Калуги Евгения Цапенко на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что ее дочь нашла иголку в батончике Mars, который был куплен в супермаркете. Женщина отметила, что ребенок чудом не откусил часть шоколадки, а разломил ее пополам.

В результате женщина обратилась в полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку, по итогам которой собранные материалы будут переданы в Роспотребнадзор для рассмотрения по подведомственности и принятия решения.

Прокуратура Калужской области сообщила агентству, что проконтролирует ход и результаты проверки, которую организовала полиция.

Ранее торговая сеть "ВкусВилл" приостанавливала продажи партии сэндвичей после обнаружения проволоки в одном из бутербродов. С такой жалобой обратился покупатель. В компании при этом исключили попадание постороннего металлического предмета на производстве, так как на фабрике не используются похожие фрагменты.

происшествиярегионы

