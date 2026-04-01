Участница московских ярмарок рассказала, как она поддерживает бойцов СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участница московских ярмарок Нина из Краснодарского края лично доставляет грузы бойцам СВО. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Супруг женщины отправился в зону спецоперации в сентябре 2023 года. Сама она продает на ярмарках выходного дня фрукты, овощи и соленья, а в свободное время собирает необходимые вещи и отвозит их на прифронтовые территории. Каждый раз Нина передает порядка 20 коробок и советуется с мужем по поводу доставки.

Женщина всегда прислушивается к бойцам и привозит именно то, что им нужно. Кроме того, товары не передают на склады, а лично вручают военнослужащим. Также во время поездок она угощает их своей продукцией.

Нина призвала всех неравнодушных подбадривать защитников в том числе морально – передавать письма с добрыми словами и рисунки. Она отметила, что силы им дает любое проявление заботы.

Также помогает военнослужащим и другой участник московских ярмарок – Александр. Он владеет осетровой фермой и передает бойцам копченую рыбу и консервы. Продукты отправляются через волонтеров и инициативные группы по конкретным запросам.

