Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 09:48

Общество

Участница московских ярмарок рассказала, как она поддерживает бойцов СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участница московских ярмарок Нина из Краснодарского края лично доставляет грузы бойцам СВО. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Супруг женщины отправился в зону спецоперации в сентябре 2023 года. Сама она продает на ярмарках выходного дня фрукты, овощи и соленья, а в свободное время собирает необходимые вещи и отвозит их на прифронтовые территории. Каждый раз Нина передает порядка 20 коробок и советуется с мужем по поводу доставки.

Женщина всегда прислушивается к бойцам и привозит именно то, что им нужно. Кроме того, товары не передают на склады, а лично вручают военнослужащим. Также во время поездок она угощает их своей продукцией.

Нина призвала всех неравнодушных подбадривать защитников в том числе морально – передавать письма с добрыми словами и рисунки. Она отметила, что силы им дает любое проявление заботы.

Также помогает военнослужащим и другой участник московских ярмарок – Александр. Он владеет осетровой фермой и передает бойцам копченую рыбу и консервы. Продукты отправляются через волонтеров и инициативные группы по конкретным запросам.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

