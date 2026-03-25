Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 15:54

Город

Японские журавли из Московского зоопарка стали героями новой викторины

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Зрители онлайн-трансляции из Московского зоопарка могут поучаствовать в новой викторине о японских журавлях. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Викторину зоосад подготовил совместно с проектом "Активный гражданин". За птицами, которых на Востоке считают символом счастья и долголетия, все желающие могут наблюдать каждый день на сайте трансляций.

Этот уникальный вид занесен в Красную книгу, а его численность в природе с каждым годом сокращается. В Московском зоопарке японских журавлей можно увидеть в вольере "Японский дворик", откуда и ведется трансляция, которая доступна с телефона, планшета или компьютера. На странице также содержатся интересные факты об этих птицах.

Всего участникам викторины необходимо ответить на 8 вопросов. При этом темы совершенно разные – от истории названия до внешних особенностей японских журавлей и образа их жизни. В том числе нужно будет вспомнить, чем отличаются взрослые особи от молодых, где они делают гнезда и как зовут птицу из Московского зоопарка, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Поучаствовать в викторине можно на странице с трансляциями, а также на сайте и в мобильном приложении проекта "Активный гражданин". Ответить на вопросы могут пользователи как с полной, так и со стандартной учетной записью на портале mos.ru.

При правильных ответах можно получить до 40 городских баллов программы лояльности "Миллион призов". Для этого перед прохождением викторины необходима авторизация через mos.ru. Также можно ввести номер телефона уже после ее завершения.

Полученные баллы горожане могут обменять на товары и услуги партнеров программы, направить в благотворительные фонды или пополнить ими карту "Тройка".

Ранее Московский зоопарк подготовил викторину о пумах. Она включает 8 вопросов об их внешнем виде и условиях содержания в зоосаде. Подготовиться к ответам на вопросы можно, наблюдая за самцом этого вида с помощью онлайн-трансляций из вольера.

животныегород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика