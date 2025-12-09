Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 12:52

Происшествия

В Домодедово задержали пассажира с контрабандной черной икрой на 340 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники аэропорта Домодедово у 22-летнего россиянина обнаружили пакет с девятью банками черной икры во время выборочного контроля на "зеленом" коридоре. Общая стоимость товара составила 341 850 рублей, сообщила пресс-служба таможни.

Пассажир рейса в Дубай объяснил, что купил икру у знакомых и собирался отвезти ее на свадьбу, не зная о необходимости декларирования.

Экспертиза показала, что семь стеклянных банок содержали икру стерляди, а две металлические – икру амурского осетра. Общий вес товара составил 5 килограммов.

В пресс-службе таможни отметили, что действия пассажира подпадают под статью 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров"), по которой предусмотрено до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее дагестанские таможенники пресекли попытку незаконного провоза более 22 тонн эпимедиумной пасты под видом меда. Товар был упакован в картонные коробки, стеклянную тару и бумажные саше.

Паста изъята, а против перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении за предоставление недостоверных данных при транзите. В ведомстве уточнили, что нарушение может повлечь конфискацию товара и штрафы.

Читайте также


происшествия

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика