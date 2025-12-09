В Домодедово задержали пассажира с контрабандной черной икрой на 340 тыс рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сотрудники аэропорта Домодедово у 22-летнего россиянина обнаружили пакет с девятью банками черной икры во время выборочного контроля на "зеленом" коридоре. Общая стоимость товара составила 341 850 рублей, сообщила пресс-служба таможни.

Пассажир рейса в Дубай объяснил, что купил икру у знакомых и собирался отвезти ее на свадьбу, не зная о необходимости декларирования.

Экспертиза показала, что семь стеклянных банок содержали икру стерляди, а две металлические – икру амурского осетра. Общий вес товара составил 5 килограммов.

В пресс-службе таможни отметили, что действия пассажира подпадают под статью 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров"), по которой предусмотрено до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее дагестанские таможенники пресекли попытку незаконного провоза более 22 тонн эпимедиумной пасты под видом меда. Товар был упакован в картонные коробки, стеклянную тару и бумажные саше.

Паста изъята, а против перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении за предоставление недостоверных данных при транзите. В ведомстве уточнили, что нарушение может повлечь конфискацию товара и штрафы.