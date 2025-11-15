На Урале арестован водитель грузовика, пытавшийся провезти оружие в колонию

Фото: телеграм-канал "Суды Свердловской области"

Синарский суд Каменска-Уральского арестовал до 13 января 2026 года Чепалова З. В., которого обвиняют в провозе оружия на территорию исправительной колонии № 47. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

На данный момент постановление суда не вступило в силу.

Грузовик с оружием пытался въехать на территорию исправительной колонии № 47 в Краснополье 13 ноября. Транспорт прибыл якобы для вывоза материалов деревообработки.

Однако при досмотре в кабине водителя были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним. Следственно-оперативная группа изъяла все предметы.

В отношении водителя грузовика были возбуждены уголовные дела о незаконном приобретении, передаче и перевозке оружия или боеприпасов, а также о незаконном хранении и ношении взрывчатых веществ или устройств.

