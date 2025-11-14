В Петербурге задержали группу выходцев из Азии за разбой под видом полицейских

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Санкт-Петербурге были задержаны трое участников преступной этнической группы выходцев из Центральной Азии, которые подозреваются в разбойных нападениях с огнестрельным оружием и похищениях людей под видом полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В операции участвовали полицейские и силовики, которые выяснили, что с ноября 2024 года по февраль 2025-го подозреваемые, действуя группой, под видом правоохранителей нападали на жителей города, применяя огнестрельное оружие, с целью разбоя и вымогательства.

На данный момент все задержанные находятся под стражей. Следователи возбудили в отношении них уголовное дело по двум уголовным статьям "Похищение человека" и "Разбой".

Ранее полиция задержала в Серпухове пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений "Почты России" на юге Москвы. По предварительным данным, неизвестные в масках зашли в отделение со служебного входа.

Один из злоумышленников направил на почтальона пистолет и попросил ее оставаться на месте. Затем грабители забрали средства в коробках и, по некоторым данным, скрылись с места происшествия на такси. Сумма похищенного превысила 4,8 миллиона рублей. По факту произошедшего было заведено уголовное дело.

