Глава администрации Северодонецка задержан по подозрению в разбое и похищении

Фото: телеграм-канал "Следком"

Глава администрации Северодонецка в ЛНР Николай Моргунов задержан по подозрению в участии в банде, разбое и похищении человека. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ.

Правоохранители выяснили, что он принимал активное участие в банде с мая 2014 года. Моргунов, который на тот момент был главой администрации городского округа Брянка ЛНР, в силу своей должности знал обо всех объектах недвижимости и главных предприятиях города, а также об их владельцах и финансовом состоянии обеспеченных граждан.

"(Моргунов. – Прим. ред.) предоставлял данные сведения участникам бандформирования для организации похищения людей, их незаконного удержания, хищения имущества, а также вымогательства денежных средств в качестве выкупа за освобождение", – добавили в СК.

По данным следствия, на текущем этапе расследования известно о 11 убийствах, совершенных членами банды, 6 фактах похищения людей, 4 разбойных нападениях, 2 вымогательствах, а также о хищении свыше 6 200 000 рублей.

"Все жертвы преступных посягательств банды находились в неприязненных отношениях с Моргуновым, либо по тем или иным причинам были к нему негативно настроены. В ряде случаев Моргунов не только предоставлял главарю банды сведения об объектах нападений, но и прямо подстрекал к расправе с ними", – уточнило следствие.

Участники организованной преступной группировки и их главарь арестованы.

Ранее 15 командиров воинских частей дали свои показания в защиту бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, опровергнув доводы следствия о его виновности в мошенничестве с металлоконструкциями. Чуть ранее власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшими по этому делу.

Попов был задержан в мае 2024 года. По версии правоохранителей, он причастен к похищению свыше 1 700 тонн металлопрокатных изделий стоимостью свыше 130 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение в служебном подлоге. Другим фигурантом дела является бизнесмен Сергей Моисеев, ему предъявили обвинение в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

