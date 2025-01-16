Суд арестовал нового фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный столичный суд арестовал нового фигуранта дела об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Рамазана Падиева до 17 февраля, сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Падиев обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205, части 4 статьи 222.1 и части 3 статьи 223.1 УК РФ ("Террористический акт", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

О задержании Падиева и еще одного фигуранта, Батухана Точиева, стало известно 16 января. По версии следствия, в ноябре прошлого года они, действуя по указанию неустановленного на данный момент куратора, через интернет арендовали для Ахмаджона Курбонова, являющегося исполнителем преступления, комнату в хостеле в Московской области. Там последний должен был укрыться после совершения теракта.

Утром 17 декабря около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник. Следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого – 29-летнего гражданина Узбекистана – задержали 18 декабря. В ходе допроса он сказал, что его завербовали украинские спецслужбы. За совершение теракта мужчине обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Европы.

Басманный суд Москвы арестовал Курбонова до 17 февраля 2025 года.