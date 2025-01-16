В Москве задержаны еще двое фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

Фото: телеграм-канал "Следком"

Еще двое фигурантов дела об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова задержаны в Москве, передает пресс-служба СК РФ.

Ими оказались Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Правоохранители выяснили, что в ноябре 2024 года злоумышленники, действуя по указанию неустановленного на данный момент куратора, через интернет арендовали для Ахмаджона Курбонова, являющегося исполнителем преступления, комнату в хостеле в Московской области. Там последний должен был укрыться после совершения теракта.

Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева. Падиев, в свою очередь, лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте. После этого в одном из столичных ТЦ передал Курбонову ключи от убежища. Точиев же в последующем оплачивал продление аренды комнаты.

Совершив преступление, организатор сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты и для ориентировки передал изготовленную Падиевым видеозапись. Полицейским удалось его поймать, когда он направлялся в убежище.

С учетом собранных доказательств Точиеву и Падиеву предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой. Кроме того, перед судом возбуждены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в СК.

Утром 17 декабря около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник. Следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого – 29-летнего гражданина Узбекистана – задержали 18 декабря. В ходе допроса он сказал, что его завербовали украинские спецслужбы. За совершение теракта мужчине обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Европы.

Басманный суд Москвы арестовал Курбонова до 17 февраля 2025 года.