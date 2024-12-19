Президент Узбекистана в разговоре с Путиным осудил убийство генерала Кириллова

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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев заявил в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, что осуждает террористический акт убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Итоги разговора государственных лидеров опубликованы на сайте Кремля.

Также в ходе диалога Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью генерала и его помощника Ильи Поликарпова.

По итогам разговора стороны договорились продолжить тесное взаимодействие между спецслужбами двух государств в области борьбы с террористической угрозой. Также оба президента подтвердили желание и дальше развивать плодотворное сотрудничество между Россией и Узбекистаном во всех сферах.

Утром 17 декабря около жилого дома на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и Поликарпов. Следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого – 29-летнего гражданина Узбекистана – задержали 18 декабря. В ходе допроса он сказал, что его завербовали украинские спецслужбы. За совершение теракта мужчине обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из стран Европы для проживания.

Басманный суд Москвы арестовал Курбонова до 17 февраля 2025 года.