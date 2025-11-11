Мужчина приговорен к 12 годам колонии за нападение на столичный офис в 2018 году

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд приговорил 40-летнего Антона Костищина к 12 годам колонии строгого режима за разбойное нападение на московский офис кредитно-потребительского кооператива "Народный". Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в июле 2018 года участники преступной организованной группы – Костищин и иные лица – надели одежду с символикой одной из российских спецслужб, а после проникли в офис якобы для проведения обыска.

В результате злоумышленники сковали в наручники сотрудников организации, а после незаконно удерживали их на протяжении двух часов. При этом напавшие применяли насилие в отношении работников, в том числе наносили им побои.

Затем злоумышленники похитили имущество и деньги в размере не менее 484 миллионов рублей. После этого напавшие переоделись в гражданскую одежду и скрылись с места преступления. Спустя время Костищин был объявлен в розыск. Задержать его удалось в РФ в январе прошлого года.

Суд признал Костищина виновным в разбое, совершенном с проникновением в помещение организованной группой в особо крупном размере, а также в незаконном лишении человека свободы с применением оружия. Приговор в силу пока не вступил.

Сообщник Костищина Александр Великий после случившегося был объявлен в международный розыск. Его удалось задержать в июле 2020 года в Германии, а в марте 2021 года 41-летний мужчина был экстрадирован в РФ. Суд тоже приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Ранее полиция задержала в Серпухове пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений "Почты России" на юге Москвы. По предварительным данным, неизвестные в масках зашли в отделение со служебного входа.

Один из злоумышленников выставил на почтальона пистолет и попросил ее оставаться на месте. Затем грабители забрали средства в коробках и, по некоторым данным, скрылись с места происшествия на такси. Сумма похищенного превысила 4,8 миллиона рублей.

Как рассказали сотрудники отделения, ограбление мог совершить человек, который знал, что на почту поступит двойная пенсия. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое.