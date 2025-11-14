Грузовик с оружием пытался въехать на территорию колонии в Свердловской области

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Грузовик с оружием внутри пытался въехать на территорию исправительной колонии № 47 в Краснополье в Свердловской области. Об этом сообщается на странице ГУФСИН России по региону в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что грузовой автомобиль намеревался попасть на территорию тюремного заведения 13 ноября, чтобы забрать готовую продукцию деревообработки. Однако при досмотре в кабине водителя были обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический шлем и рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним.

Информация о находке была передана в правоохранительные органы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, которая изъяла все обнаруженные предметы. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Ранее сообщалось, что большое количество заключенных сбежало из тюрьмы в городе Таджура к востоку от столицы Ливии Триполи, где идут вооруженные столкновения. СМИ писали, что в результате перестрелки возле тюрьмы Аль-Джудейда среди заключенных произошла паника, что и подтолкнуло их к побегу. В судебной полиции Триполи подчеркнули, что большая часть из них отбывала наказание за тяжкие преступления.