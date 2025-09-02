Сбежавшие из СИЗО в Екатеринбурге осужденные объявлены в розыск

Фото: телеграм-канал "Антитеррор Урал"

Двое мужчин, которые могли сбежать из СИЗО № 1 в Екатеринбурге, объявлены в федеральный розыск. Соответствующая информация представлена в базе розыска МВД РФ.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что из упомянутого СИЗО сбежали двое осужденных, которые были задержаны в мае 2023 года после попытки поджечь военкомат в Екатеринбурге. Тем не менее данную информацию пока не комментировали региональные ГУ МВД, СУ СК, УФСИН.

При этом журналисты называли имена тех же граждан, которые числятся в базе ведомства: Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По данным МВД, они разыскиваются по статье Уголовного кодекса.

До этого суд в Москве назначил 24 года лишения свободы крановщику Сергею Андрееву (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его обвинили в госизмене, терроризме, участии в террористическом сообществе, незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении оружия.

По версии следствия, мужчина совершил поджог столичного военкомата по заданию украинских спецслужб. Первые четыре года наказания Андреев будет отбывать в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима с ограничением свободы на три года.