Заключенные сбежали из тюрьмы на фоне вооруженных столкновений в Ливии

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Большое число заключенных сбежало из тюрьмы в городе Таджура к востоку от столицы Ливии Триполи, где идут вооруженные столкновения. Об этом сообщает агентство Al Wasat.

СМИ отмечает, что в результате перестрелки возле тюрьмы Аль-Джудейда произошла паника среди заключенных. Большинство из них сбежали. В судебной полиции Триполи подчеркнули, что большая часть сбежавших заключенных отбывает наказание за тяжкие преступления.

Вооруженные столкновения в столице Ливии возобновились вечером 13 мая. На въездах в город выставлены военные блокпосты. Также военные установили контроль над дорогой Шатт, которая ведет к аэропорту Митига.

Бои между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности вспыхнули вечером 12 мая. Конфликт начался после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.