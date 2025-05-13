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Вооруженные столкновения начались в столице Ливии городе Триполи вечером 12 мая, сообщает агентство Al Mayadeen.

Как отмечает агентство, что в столице происходят столкновения между 444-й боевой бригадой, которую поддерживает Мисуратская бригада, и Аппаратом по поддержанию безопасности и стабильности. Сотрудники МВД заседающего в Триполи Правительства национального единства призвали местных жителей оставаться дома.

Конфликт начался после убийства главы службы безопасности при Президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли.

Также сообщается, что аэропорт Триполи приостановил работу на фоне стрельбы в разных частях города. Все рейсы перенаправлены в город Мисурата.

Ранее Генпрокуратура Боливии предъявила обвинения генералу Хуану Хосе Суньиге, который возглавил попытку госпереворота, в терроризме и вооруженном бунте. Генерал обвиняется в покушении на жизнь президента и вице-президента, а также в мятеже против народа