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Индия и Пакистан договорились о прекращении огня. Об этом заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, передает РИА Новости.

"Генеральный директор военных операций Пакистана позвонил генеральному директору военных операций Индии в 15:35 сегодня (10 мая. – Прим. ред.). Они договорились, что обе стороны прекратят все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 по индийскому стандартному времени сегодня. Обеим сторонам даны инструкции по реализации этого соглашения", – подчеркнул первым замминистра иностранных дел Индии.

Мисри добавил, что генеральные директора военных операций Пакистана и Индии вновь проведут переговоры 12 мая в 12:00 по местному времени.

Также о прекращении огня с Индией заявил вице-премьер, глава МИД Пакистана Исхак Дар. На своем странице в соцсети X он заявил, что договор ступает в силу немедленно.

"Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе без ущерба для своего суверенитета и территориальной целостности", – добавил Дар.

Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля, когда в Пахалгаме прогремел теракт. В результате ЧП погибли 26 человек. Индия ответила на теракт и в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

В свою очередь, РФ призвала Индию и Пакистан быть сдержанными и провести переговоры. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию между государствами поводом для чрезвычайной обеспокоенности.